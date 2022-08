Famalicão: Homem encontrado inconsciente dentro de carro no centro da cidade

Um homem foi, na madrugada desta terça-feira, encontrado inconsciente no interior de um automóvel, na Rua Luís Barroso, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

A vítima estava, cerca das duas da manhã, fechada no interior da viatura e, por razões que não foram apuradas, não respondia às pessoas que o encontraram e o tentaram abordar através do exterior.

Esta situação motivou a intervenção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses que conseguiram reverter a situação e asseguraram o transporte do homem para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.