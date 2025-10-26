Motociclista ferido em colisão com carro na estrada Famalicão-Póvoa em Cavalões

Um motociclista ficou ferido depois da mota onde seguia ter colidido com um veículo ligeiro de passageiros, na manhã deste domingo, na estrada Famalicão – Póvoa, em Cavalões.

O acidente aconteceu cerca das 11h10 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.