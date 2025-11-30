Última Hora

Motociclista ferido em colisão na N204 ( Viatodos )

Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos ligeiros após uma colisão com um automóvel ligeiro, este domingo à tarde, em Viatodos, Barcelos.

A ocorrência teve lugar na Estrada Nacional 204, que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão. As causas do acidente permanecem por esclarecer. De acordo com os Bombeiros de Viatodos, o homem recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhado para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros de Viatodos asseguraram o socorro, enquanto a GNR registou a ocorrência.

Deixe um comentário

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.

Famalicão: Vários agentes da PSP agredidos

O aparato registado ao final da manhã desta sexta-feira, junto ao posto da PSP de Famalicão, deveu-se à agressão a vários agentes da PSP.

Ao que a Cidade Hoje apurou, um agente que se encontrava de folga terá sido abordado num estabelecimento comercial por um indivíduo que há algum tempo foi multado por cometer uma contraordenação na estrada. Ao reconhecer o polícia, terá partido para agressão física. Na sequência dos desacatos, foram chamados reforços policiais e o suspeito, que se fazia acompanhar de outras pessoas, acabou por ser detido e levado para o posto da PSP de Famalicão.

Uma vez no posto, o indivíduo ainda conseguiu agredir outros agentes, sendo que um teve de receber tratamento hospital.

O suspeito, a quem lhe foi apreendida uma arma branca, ficou detido e em breve será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Colisão em Pousada de Saramagos faz um ferido

Na manhã desta quinta-feira, uma colisão entre dois veículos ligeiros deixou uma mulher ferida, na Avenida da Riopele, em Pousada de Saramagos.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, uma das viaturas envolvidas no acidente foi um carro da VMER, sendo que os ocupantes não sofreram ferimentos.

O alerta foi dado por volta das 09h33 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram vítima, com ferimentos ligeiros para o hospital local.

Famalicão: Homem de 94 anos colhido por carro que recuava

Um homem de 94 anos foi, ao final da manhã desta terça-feira, colhido por um carro que recuava da zona de estacionamento em frente à Escola D.Sancho I, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h30 e a vítima terá sofrido ferimentos ligeiros.

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados para o local.