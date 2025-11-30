Motociclista ferido em colisão na N204 ( Viatodos )

Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos ligeiros após uma colisão com um automóvel ligeiro, este domingo à tarde, em Viatodos, Barcelos.

A ocorrência teve lugar na Estrada Nacional 204, que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão. As causas do acidente permanecem por esclarecer. De acordo com os Bombeiros de Viatodos, o homem recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhado para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros de Viatodos asseguraram o socorro, enquanto a GNR registou a ocorrência.