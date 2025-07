No terceiro e último dia do Festival da Juventude BeLive Trofa, destaque para as atuações de Dreya às 22h30, Nenny às 23h00 e Augusto, o DJ oficial da Anitta, às 00h30.

A animação no Mercado/Feira da Trofa vai estender-se até às 04h00.

Com entrada livre, o Be Live Trofa combina concertos, gastronomia e atividades para toda a família. Uma organização do Município da Trofa.