Motos clássicas e convívio marcam encontro dos Escorpiões a 2 de maio

O Motoclube Escorpiões volta a organizar mais uma edição da concentração de motas clássicas, marcada para o dia 2 de maio, na sede do clube.

O evento promete reunir máquinas cheias de história, num dia dedicado ao convívio, à paixão pelas duas rodas e ao espírito de amizade que caracteriza esta comunidade. A iniciativa é aberta a todos os amantes de motas antigas.

O programa arranca às 09h00 com a concentração dos participantes, seguindo-se um passeio às 10h00. Pelas 11h30 está previsto um lanche convívio, com o passeio a continuar às 12h30. O almoço encerra a jornada, a partir das 14h00.

As inscrições estão disponíveis online e a organização convida todos os interessados a juntarem-se a esta viagem no tempo, onde cada quilómetro traz novas histórias para contar.