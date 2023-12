Uma vez mais, o movimento “Provocar Sorrisos” saiu à rua para dar algum aconchego à noite da ceia de natal.

O grupo, com ajuda de parceiros sensibilizados com a causa, reuniu os bens e, num espaço cedido pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, avançaram com a confeção das refeições e a preparação dos sacos/cabazes que, mais tarde, foram entregues.

Este ano, o movimentou apoio 10 pessoas que, de uma outra forma, não iriam ter acesso a uma ceia de natal.