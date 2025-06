Mudança na lei: Trotinetes obrigadas a ter seguro já a partir da próxima semana

O Governo quer que todos os portugueses recebam, no mínimo, 1.100 euros por mês até 2029. A meta está no novo Programa do Governo, entregue na Assembleia da República, e representa uma subida de 20% face ao atual salário mínimo de 870 euros.

O salário médio também deverá crescer para 2.000 euros até ao mesmo ano, o que significa um aumento de cerca de 23,75%. Para os pensionistas, o valor mínimo das pensões deverá chegar aos 870 euros.