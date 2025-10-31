Mulher apaixonou-se na internet por falso Zé Amaro: Deu-lhe mais de 250 mil euros

Um homem de 45 anos, que vivia em França, foi apanhado em flagrante esta quinta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. É suspeito de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem enganou uma mulher de 64 anos e conseguiu tirar-lhe mais de 250 mil euros. Fingiu ser um artista famoso com quem a vítima pensava manter uma relação amorosa desde 2022.

O Jornal de Notícias conta que o burlão se fazia passar por Zé Amaro, conhecido como o “cowboy português”. O cantor disse ao jornal que não sabia de nada, mas ficou satisfeito com a ação da PJ.

O dinheiro foi entregue por transferência bancária, compra de cartões de criptomoedas e também em encontros pessoais. O homem foi detido quando tentava receber mais 25 mil euros e tinha consigo vários telemóveis e outros objetos usados no esquema.

O suspeito vai agora ser ouvido por um juiz para decidir que medidas de coação lhe serão aplicadas.