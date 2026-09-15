Uma mulher foi assaltada, cerca das 15h00 desta terça-feira, na Avenida João XXI, em Vermoim, Famalicão, junto à N206.
A vítima circulava na rua quando foi abordada por dois homens que saíram de um carro e iniciaram uma conversa, dando a entender que conheciam familiares próximos da mulher.
Depois de ganharem a confiança da vítima, os homens terão arrancado os anéis que esta trazia nos dedos e fugiram do local.
A mulher descreveu a viatura como aparentemente nova, mas não conseguiu identificar a marca ou modelo. Segundo o seu relato, um dos suspeitos usava óculos e tinha cabelo grisalho.
O caso foi comunicado à GNR, que está a investigar.