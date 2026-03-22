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Mulher atropelada em passadeira no centro de Famalicão

Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi atropelada por uma mota, no centro de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 19h00, enquanto a vítima atravessava uma das passadeiras da Avenida 25 de Abril.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que asseguraram o transporte da vítima para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência.

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Dois homens feridos em atropelamento na freguesia de Brufe

Duas pessoas ficaram feridas, ao início da tarde deste sábado, na sequência de um atropelamento, em plena Avenida D. Afonso III, em Brufe, Famalicão.

O acidente, a envolver uma mota, deixou condutor e peão feridos.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram assistidas no local pelos Bombeiros Famalicenses e encaminhadas para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em serração

Várias corporações de bombeiros foram acionadas, cerca das 11h15, para um incêndio de grandes dimensões, numa serração, na freguesia de Nine.

Estima-se que parte da indústria, localizada na rua do Casal de Era, tenha ficado totalmente tomada pelas chamas.

 

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Não há informações da existência de feridos, apenas danos materiais.

 

Um ferido em despiste na estrada Famalicão/Braga em Arnoso

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste de um veículo ligeiro, na estrada nacional 14, em Arnoso Santa Maria, Famalicão.

O alerta foi dado cerca das 18:45 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

Famalicão: Dois homens com cerca de 70 anos feridos após colisão em Bente

A manhã desta segunda-feira fica marcada pela colisão de duas viaturas ligeiras, na rotunda do cardal, na união de freguesias de Carreira e Bente, da qual resultaram dois feridos.

O alerta surgiu por volta das 09h22 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram as vítimas, dois homens com cerca de 70 anos, para o hospital local, com ferimentos considerados ligeiros.

Autor de acidente embate em dois carros foge e está a ser procurado

Um condutor provocou um acidente ao embater em dois veículos que circulavam no sentido inverso, na estrada nacional 204, próxima à antiga entrada para a autoestrada, em Famalicão.

Segundo uma das condutoras envolvidas, o veículo terá atingido primeiro o carro que seguia à sua frente, continuando depois a marcha em direção a Santo Tirso sem parar no local.

Do acidente resultaram apenas danos materiais nas viaturas, não havendo registo de feridos.

De acordo com a descrição feita pelas testemunhas, o veículo em fuga poderá ser um SUV Citroën de cor branca. O condutor abandonou o local após o embate e não foi identificado, no entanto, estão a ser feitas diligências para, através de câmara de vigilância, identificar o carro e o condutor responsável pelo acidente.

Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.