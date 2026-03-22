Mulher atropelada em passadeira no centro de Famalicão

Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi atropelada por uma mota, no centro de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 19h00, enquanto a vítima atravessava uma das passadeiras da Avenida 25 de Abril.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que asseguraram o transporte da vítima para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência.