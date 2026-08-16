Uma mulher, de 31 anos, foi reanimada este domingo depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na Praia do Parque de Campismo, em Árvore, Vila do Conde.

O alerta surgiu pelas 16h19, quando a vítima foi encontrada inconsciente junto à linha de água. A situação foi presenciada por populares, cuja intervenção foi também determinante nos primeiros momentos da ocorrência, ao alertarem o 112 e prestarem auxílio até à chegada dos meios de socorro. O nadador-salvador do parque de campismo deu igualmente o alerta.

Os meios de socorro chegaram rapidamente ao local. A mulher estava inconsciente e sem respirar, tendo sido retirada para uma zona de areia seca, onde foram iniciadas as manobras de reanimação.

Com a chegada da equipa de salvamento diferenciado da ANS Os Golfinhos, foi utilizado um desfibrilhador automático externo (DAE). Após essa intervenção, a vítima voltou a apresentar sinais vitais.

A mulher foi encaminhada para a ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, com o acompanhamento da equipa da VMER do Hospital Pedro Hispano, para onde acabou por ser transportada.

A intervenção conjunta dos populares, dos nadadores-salvadores e da enfermeira que integra a equipa de salvamento diferenciado d’Os Golfinhos foi determinante para reverter a paragem cardiorrespiratória. Durante a operação foram utilizados um desfibrilhador automático externo (DAE), um compressor torácico LUCAS e um aspirador de secreções.

O caso evidencia a importância do projeto de salvamento diferenciado, criado em 2017, que permite levar para o terreno uma equipa composta por enfermeiro e nadador-salvador, acompanhada por equipamento diferenciado. O material utilizado nesta ocorrência, incluindo o LUCAS, o aspirador de secreções e o DAE, é financiado pelas Câmaras Municipais da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e encontra-se na viatura d’Os Golfinhos.