Uma mulher francesa, de 53 anos, foi retirada do mar este sábado, pelas 14h00, na Praia da Salgueira, na Póvoa de Varzim.

O alerta surgiu depois de o nadador-salvador detetar que a mulher se afastava da zona balnear, devido às fortes correntes e ao cansaço. O profissional entrou na água e contou com o apoio do coordenador de zona e de dois surfistas para concretizar o resgate.

Após chegar ao areal a mulher recebeu os primeiros socorros até ser transportada para o hospital local pelos B.V. da Póvoa de Varzim.

A ocorrência contou ainda com o apoio do projeto de salvamento diferenciado da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que assegura a presença de um enfermeiro nas ocorrências e dispõe de equipamento clínico diferenciado, de forma a reforçar a capacidade de resposta em situações desta natureza.

No socorro participaram ainda a ANS Os Golfinhos, o projeto Seawatch, o Instituto de Socorros a Náufragos, com o apoio da embarcação da estação salva vidas da Póvoa de Varzim.