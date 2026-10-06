Carla Capelo, de 53 anos, que estava desaparecida desde a tarde de domingo, foi encontrada na madrugada desta terça-feira.

A mulher tinha saído de casa, nas proximidades do parque de merendas de Avídos, em Vila Nova de Famalicão, por volta das 13h30 de domingo, sem qualquer justificação, e não tinha voltado a ser vista.

A família tinha lançado um apelo para ajudar a localizar Carla Capelo, que tinha deixado o telemóvel em casa e necessita de tomar medicação diariamente.

A mulher foi localizada durante a madrugada, não havendo, até ao momento, mais informações sobre as circunstância de como tudo aconteceu e o seu estado de saúde.