O corpo de uma mulher de 69 anos, dada como desaparecida durante a manhã desta sexta-feira, foi encontrado ao início da tarde no Rio Ave, na zona do Estreu, em S. Martinho de Bougado, no concelho da Trofa, avança a Trofa TV.
Segundo o mesmo órgão de comunicação social, o alerta para o desaparecimento foi dado ainda de manhã. A equipa de investigação da GNR (Guarda Nacional Republicana) seguiu alguns indícios e começou as buscas no Parque das Azenhas.
A operação juntou a GNR e os Bombeiros Voluntários da Trofa. Foi a equipa náutica da corporação que localizou o corpo da mulher no rio.
Até ao momento, não foram divulgadas as circunstâncias da morte.