O corpo de uma mulher foi retirado do mar da Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, na manhã desta quarta-feira. Tudo começou com o alerta de um popular que, por volta das 10:43, viu a mulher a entrar na água.

Os meios de socorro seguiram para o local e tentaram reanimá-la, mas o médico da VMER acabou por declarar o óbito no próprio areal, conforme explicou o comandante da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, Pedro Nero Luís.

A operação mobilizou 22 operacionais e oito viaturas, entre elementos dos Bombeiros da Póvoa de Varzim, do INEM, da GNR, da Polícia Marítima e da Associação de Nadadores Salvadores – Os Delfins.