Mulher morre depois de ser arrastada pelo mar da Póvoa de Varzim

Trofa: Reitor da UMinho vem à Casa do Conhecimento como orador principal

A Casa do Conhecimento da Trofa vai receber Rui Vieira de Castro, Reitor da Universidade do Minho para uma conversa intimista sobre o papel do conhecimento na transformação das comunidades, na próxima terça-feira, 18 de março, pelas 17h00, na Antiga Estação da Trofa.

A sessão está inserida no ciclo de conversas “A Universidade do Minho vem à Casa do Conhecimento”.

Rui Vieira de Castro é natural das Caldas de Vizela, licenciado em Ensino de Português-Inglês, na UMinho, mestre em Linguística Portuguesa Histórica, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Doutor em Educação na UMinho.

Para além de Reitor da Universidade do Minho, foi também eleito presidente da Grupo Tordesilhas que reúne 55 instituições de ensino superior no Brasil, Espanha e Portugal.

Tal como é habitual, a sessão a realizar na Casa do Conhecimento da Trofa é gratuita e os interessados podem obter mais informações através do e-mail casadoconhecimento@mun-trofa.pt