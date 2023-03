Mulher vivia à custa de burlas na internet com casas de férias que não tinha e é presa pela PJ de Braga

Na tarde desta sexta-feira, os bombeiros foram mobilizados para realizar buscas no rio Cávado, em Barcelos, na zona de Rio Covo Santa Eugénia, em resposta a um alerta de populares que encontraram um carro abandonado com as portas abertas perto do rio.

De acordo com informações obtidas pelo O MINHO junto de fontes dos bombeiros, as buscas foram iniciadas após o alerta e foram conduzidas por equipas de mergulho. No entanto, o dono do carro acabou por ser encontrado pouco depois em terra, e em condições de saúde.

Segundo uma fonte envolvida no socorro, “foi falso alarme. O homem deixou o carro e ausentou-se”. O alerta foi dado por volta das 14:08 e no local estavam vários meios dos Bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos.