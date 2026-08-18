O Presidente da República, António José Seguro, promulgou a chamada “lei das burcas”, que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos.

O chefe de Estado reconhece tratar-se de uma matéria de “grande sensibilidade social e cultural”, mas considera que a medida é justificada por razões de integração social, igualdade e segurança.

A lei, aprovada no Parlamento a 17 de julho, prevê multas entre 150 e 750 euros em caso de negligência e entre 400 e 3.000 euros quando existe dolo.

Estão previstas exceções por motivos de saúde, profissionais, artísticos, de segurança ou devido às condições climatéricas.