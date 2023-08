Multidão deixa Parque da Devesa lotado para assistir ao filme “Barbie”

Animal morto deu à costa na Praia do Relógio na Póvoa de Varzim

Um animal, ao que tudo indica um golfinho, deu à costa na Póvoa de Varzim.

Segundo os banhistas, o mamífero, já sem vida, surgiu no mar da Praia do Relógio, cerca das 11h00 desta quarta-feira, acabando por ficar no areal.

Enquanto o cadáver não foi levantado, cerca das 15h00, o animal foi tapado com plásticos.