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Multinacional brasileira compra empresa de Famalicão por seis milhões

A BKR Internacional, empresa de Vila Nova de Famalicão dedicada ao fabrico de equipamentos automáticos para salas de corte na indústria têxtil, foi adquirida pela multinacional brasileira Audaces.

A operação reforça a presença da Audaces na Europa e transforma a unidade portuguesa num polo de produção e desenvolvimento tecnológico, com previsão de duplicar a capacidade produtiva até 2027. A integração acrescenta cerca de 30 trabalhadores e permitirá ampliar a oferta de soluções para setores como o têxtil, mobiliário e automóvel.

A BKR Internacional surgiu em 2012, após a aquisição da empresa italiana BKR pela EASI Internacional, tendo então transferido toda a produção para Famalicão. Em 2023, registava uma faturação de cerca de seis milhões de euros e capacidade para produzir 200 máquinas por ano.

Fonte: O Minho

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Famalicão: Município destaca importância da videovigilância para combater o crime

Face ao número de assaltos a lojas e veículos, sobretudo no centro da cidade, o município e as forças de autoridade têm estado reunidos para analisar a situação, avança o vereador da Segurança. Hélder Pereira diz que se regista, sobretudo, um aumento dos atentados contra o património e revela que as forças da autoridade têm investigações avançadas quanto aos presumíveis autores dos crimes.

O vereador realça, contudo, que fará grande diferença a entrada em funcionamento das câmaras de videovigilância instaladas no centro da cidade. Neste momento estão colocadas 13, mas ainda não há autorização da direção nacional da PSP para a recolha de dados. O projeto é para a instalação de 54 câmaras.

Quanto aos assaltos, o autarca apela aos lesados para que apresentem queixa na PSP ou GNR sempre que sofrem algum tipo de dano, porque mais elementos podem levar mais facilmente à identificação dos autores.

É conhecida a falta de efetivos e meios das forças de segurança para patrulharem melhor o concelho; quanto à Polícia Municipal, Hélder Pereira lembra que tem funções mais dissuasoras do que punitivas.

Famalicão: João Pinheiro vai ao Mundial de 2026

O árbitro residente em Famalicão é um dos escolhidos para estar presente na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol que irá decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. Desde o Mundial de 2014, realizado no Brasil, que Portugal não tinha um árbitro na lista final da FIFA. Pedro Proença, o agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi o último a apitar em campeonatos do Mundo.

João Pinheiro é o único português na elite da UEFA e integrou o estágio final de preparação para árbitros europeus que decorreu há duas semanas em Itália.

No Mundial terá o apoio dos árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.

Esta época, João Pinheiro já arbitrou o clássico entre SL Benfica e FC Porto, do passado dia 8 de março, da 25ª jornada, e a Supertaça Europeia entre PSG e Tottenham.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, felicita João Pinheiro afirmando «que é um exemplo de profissionalismo e de evolução contínua». Esta presença no Mundial 2026 reforça, segundo o dirigente, «o prestígio internacional da arbitragem portuguesa e demonstra que o talento nacional, nas suas mais variadas vertentes, continua a afirmar-se nos maiores palcos do futebol mundial»

De 38 anos, Pinheiro já foi distinguido por 3 vezes, nas épocas de 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 como melhor árbitro do ano em Portugal.

Tiago Torres

Famalicão: Gustavo Sá é o melhor jovem da Liga

O médio criativo do FC Famalicão, depois de se tornar no mais jovem de sempre a atingir os 100 jogos na Liga Portugal Betclic, arrecadou, pela primeira vez esta temporada, o prémio Jovem do Mês da competição, referente a março. Neste período, o FC Famalicão teve o melhor treinador (Hugo Oliveira), melhor guarda-redes (Carevic) e melhor defesa (Ibrahima Ba).

Gustavo Sá, de 21 anos, participou em três dos quatro jogos disputados pelo FC Famalicão, contribuindo para as vitórias sobre o FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0), sendo responsável para a assistência para o único golo da partida diante dos insulares.

Gustavo Sá e Schjelderup (SL Benfica) dividiram as preferências dos principais treinadores, ambos com 20,41%; foi necessário recorrer ao desempate relacionado com a idade. Ambos nascidos em 2004, o capitão do Famalicão é cerca de 5 meses mais novo. No terceiro lugar ficou Froholdt (FC Porto), com 16,33% das preferências.

Famalicão: Mário Passos diz que município tem «boa almofada financeira»

O Relatório de Gestão e Contas do município de Famalicão, referente a 2025, foi aprovado, esta quinta-feira, com os votos da maioria PSD/CDS-PP; o Chega absteve-se e o Partido Socialista votou contra.

Em declarações à imprensa, o PS critica a elevada carga fiscal, má gestão do dinheiro público e num prejuízo de quase três milhões de euros nas contas públicas. O Chega também aponta a carga fiscal e a despesa com atividades lúdicas.

Em desacordo, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, assegura que o município goza de «boas contas» públicas «e tem uma almofada financeira robusta» que permitem uma redução do IMI e avanço com obras estruturantes, como a piscina de 50 metros ou o pavilhão multiusos.

Segundo o edil, o Relatório apresenta uma taxa de execução da despesa na ordem dos 76%, destacando os mais de 41 milhões de euros (mais 102% face a 2024) em aquisição de bens de capital «que resultam do investimento histórico que o concelho tem atualmente no terreno»; realça os 15 milhões (aumento de 65%) em transferências de capital que resultam dos apoios atribuídos a entidades externas, como Juntas de Freguesia, IPSS e tecido associativo.

Da parte da receita, dá nota da subida do valor arrecadado relativo ao Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), como «sinal da vitalidade económica do concelho e da dinâmica do mercado imobiliário»; sublinha também o aumento de 44% das transferências de capital explicado pela capacidade de captação de fundos comunitários.

Mário Passos desvaloriza as críticas da oposição e garante que o município apresenta um grau de autonomia financeira de 82,8%; menciona uma diminuição da dívida à banca, referindo que a autarquia famalicense recorreu a apenas 15.9% da sua margem absoluta de endividamento.

Segundo Mário Passos, os documentos referentes à gestão do ano transato refletem «o empenho e o esforço desta Câmara Municipal, do seu executivo e dos seus colaboradores em dar resposta às necessidades e anseios dos famalicenses».

 

Famalicão: «Temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos»

Hugo Oliveira fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo da 29ª jornada frente ao Moreirense, afirmando que «vai ser um jogo extremamente difícil; temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos». Apesar de estarem separados por 11 pontos na classificação, com vantagem para a equipa da casa, o treinador do Famalicão reconhece a dificuldade do jogo perante «uma boa equipa, um bom projeto e bons jogadores».

Após o empate na última jornada no estádio do Dragão, nos instantes finais, Hugo Oliveira foi questionado se foi difícil gerir emocionalmente a equipa durante a semana. «Obviamente que no final do jogo tivemos que festejar da forma como conseguimos trazer um ponto, mas estamos extremamente focados, porque sabemos da dificuldade do jogo de amanhã. Queremos continuar a mostrar o nosso processo, a qualidade dos nossos jogadores e, de preferência, dar um bom resultado aos nossos adeptos».

Sobre a candidatura do clube famalicense à vaga na Conference League, o treinador do FC Famalicão reforça que o objetivo é vencer o próximo jogo, acreditando que «a tabela classificativa, no final, vai mostrar o lugar que merecemos e aí eu acredito que será justa».

Sobre os prémios no mês de março – melhor guarda-redes (Carevic), defesa (Ibrahima Ba) e treinador -, Hugo Oliveira assume que aportam «um sentimento de satisfação obviamente». Recorda, ainda, que «ninguém trabalha sozinho», distribuindo o mérito a toda a sua equipa técnica e restante estrutura.

FC Famalicão e Moreirense abrem a jornada 29 da I Liga na noite desta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal. Gustavo Correia, da AF Porto, é o árbitro da partida.

Tiago Torres

 

 

 

Famalicão: Motociclista ferido após colisão em Calendário

Na tarde desta quinta-feira, um homem ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na rua Daniel Rodrigues, em Calendário.

O alerta foi dado por volta das 15h19 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.