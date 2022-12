Mundial 2022: Muito mais que futebol

A Mercadona, empresa de supermercados, aposta nos doces e chocolates de Natal para dar alegria e cor à mesa dos “Chefes”. Nesta altura do ano, clássicos como o pão de ló, seco ou húmido, os torrões, e os já habituais bombons Delizze e Coccolizze são imprescindíveis.

No sortido dos bombons a Mercadona sugere os Delizze, um clássico nas prateleiras da Mercadona, sobretudo no Natal. Trata-se de umas delícias de avelã com wafer crocante, recheadas com creme de avelãs e cacau com uma avelã inteira no seu interior, cobertas com chocolate de leite e pedaços de avelã. Para quem prefere o sabor a coco, a Mercadona sugere os Cocolizze, esferas de wafer crocante, recheadas com creme de coco e amêndoa inteira no seu interior e banhadas com coco ralado.

Na prateleira dos torrões, e dentro de uma imensa variedade, a empresa destaca o Torrão de Amendoim Frito e Mel. Consistente, cremoso e crocante, devido aos amendoins, este torrão ligeiramente salgado deixa que o sabor do chocolate de leite se funda com o do amendoim. Um produto sem glúten apto para celíacos.

Imprescindíveis para este Natal

O que também não pode faltar é o pão de ló, receita tradicional, fabricado pela Confeitaria Alvorada, em Guimarães, para a Mercadona. Consiste numa massa macia, fofa, leve e muito saborosa. Com o passar do tempo, este produto tornou-se uma das sobremesas mais comuns nas mesas de Natal em Portugal, sobretudo no norte do país. Também o pão de ló húmido, fabricado pela empresa Vários Sabores, nas Calda da Rainha, faz parte dos imprescindíveis e distingue-se pela sua textura agradável que complementa o seu sabor.

Nesta altura do ano, clássicos como o pão de ló, seco ou húmido, os torrões, e os já habituais bombons Delizze e Coccolizze são imprescindíveis.

Dentro do seu sortido de licores de marca própria a Mercadona apresenta o Vinho de Porto 10 anos, de cor dourada, tem aromas de madeira, suave e com algumas especiarias. Perfeito para combinar com doces de Natal e o Moscatel feito de moscatel de Setúbal, uma uva com carácter frutado, com aromas de frutos tropicais. Ideal para combinar com doces e sobremesas.