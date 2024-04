Município da Trofa convida a população a participar na criação de uma zona desportiva e de lazer

A Câmara Municipal da Trofa desenvolveu um Plano Estratégico para a criação do Parque Urbano de Real que inclui a dinamização de três sessões públicas para auscultação e participação da comunidade, para recolher contributos para o desenho do plano final.

Com uma área de 25 hectares, o futuro Parque Urbano de Real será implementado nas margens do Ribeiro de Real, no troço compreendido entre a EN 104 (limite sul) e o Rio Ave (limite Norte), na freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago).

Através do Plano Estratégico para o Parque Urbano de Real, o Município pretende definir «um espaço verde público destinado ao lazer, ao desporto ativo e à valorização ambiental, atividades e ações que potenciem a criação de uma proposta de programa preliminar, com conteúdos programáticos que permitam servir de base ao desenvolvimento do projeto de execução».

Um dos pontos onde a autarquia pretende inovar no futuro Parque Urbano de Real é a criação de uma Smart Active Space, um espaço inteligente e inovador, «que faz da tecnologia um aliado do desporto, exercício e atividade física, formal ou informal».

Os Smart Active Space são um novo conceito de instalações desportivas que consiste num espaço – outdoor ou indoor – inteligente, inovador e sustentável que promove o desporto e a atividade física de forma inclusiva.

«Para potenciar o sentimento de pertença, para envolver a comunidade nas decisões e no planeamento do território e para ajustar as soluções às necessidades e expectativas apresentadas pela população», a Câmara Municipal da Trofa está a organizar diferentes momentos de recolha de contributos «para inclusão na versão final do projeto do Parque Urbano de Real».

