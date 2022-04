Município da Trofa entrega 1,4 milhões de euros a instituições sociais do concelho

O presidente da Câmara Municipal da Trofa pediu ao Secretário de Estado da Economia mais investimento do PRR para as empresas. O autarca aproveitou a visita do governante, no dia 27, à empresa trofense Inapal Metal, no âmbito da inauguração de um novo equipamento industrial, uma prensa de grande capacidade, no valor de 3 milhões de euros.

Na resposta ao desafio, João Neves afirmou que o Plano de Recuperação e Resiliência vai apostar «na formação e nos equipamentos», o que, na sua opinião, «permitirá que as empresas sejam mais fortes e mais capazes».

Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa, mostrou-se satisfeito com a visita do Secretário de Estado a uma região que, lembrou, está no topo das exportações nacionais e que contribui fortemente para o PIB nacional. «A Trofa é um território vocacionado para as empresas; é, por isso, de louvar que tenhamos um Secretário de Estado com experiência empresarial, que tem noção clara dos desafios atuais dos administradores das empresas portuguesas. Hoje mais do que nunca, é importante que o PRR contemple apoios para as nossas empresas, pois um país com empresas fortes é um país mais forte e com capacidade de liderar o mercado externo.»