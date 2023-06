Município de Famalicão distinguido com o Selo Comunidades Pró-Envelhecimento

A Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão (AFSA) já tem disponíveis os impressos e os documentos para a inscrição das equipas e atletas para a próxima temporada. Os documentos encontram-se na secção de comunicados no site da associação que promove os campeonatos concelhios de futsal.

A inscrição das equipas decorre até 22 de setembro, através do preenchimento do modelo 1. As coletividades devem, ainda, juntar cópia da ata de eleição dos órgãos sociais ou listagem com o nome e cargo das pessoas que fazem parte dos órgãos sociais. A inscrição de cada equipa pressupõe o pagamento de 250 euros e a liquidação das dívidas da época anterior. Já o prazo para as inscrições dos atletas e dirigentes decorre até 6 de outubro (modelo 2). É, ainda, necessária a realização de exames médicos. Cada equipa pode inscrever 12 atletas e 5 dirigentes, sendo que a inscrição de outros atletas e dirigentes implica o pagamento de 30 euros por atleta e 15 euros por dirigentes (mais custo com seguro)

O valor da taxa de inscrição das equipas ronda os 400 euros (12 atletas+5 dirigentes), acrescido do valor do seguro. Para facilitar o pagamento dos valores de cada época, a AFSA permite que seja feito em quatro prestações: a primeira (250 euros) no momento da inscrição; 2.º até 31 de dezembro (250 euros); 3.º até 28 de fevereiro (250 euros); 4.º e último pagamento no valor em falta.