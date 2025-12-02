Desporto, Região

Município de Vila Verde recebe a 28.ª Gala d´”O Minhoto”

Vila Verde recebe, a 26 de janeiro, a XXVIII Gala de Entrega dos Troféus Desportivos “O Minhoto”. A cerimónia terá lugar na Adega Cultural de Vila Verde, município onde o desporto «tem um papel fundamental na vida da nossa comunidade e pode afirmar-se, com segurança, que somos um território desportivo, pelas excecionais condições para a prática das diferentes modalidades e também pela quantidade e qualidade de praticantes», afirma Júlia Fernandes. A presidente da Câmara Municipal refere, ainda, que «é com satisfação redobrada que acolhemos, pela segunda vez, a gala deste evento», sendo que a primeira aconteceu na oitava edição, realizada em 2005.
A organização, representada por Olga Menezes, manifesta «profundo agrado pelo acordo firmado, numa colaboração preciosa para poder continuar a cumprir-se, ano após ano, o desiderato de levar a efeito a grande festa do desporto minhoto, mantendo o princípio de rotatividade concelhia, no acolhimento das galas – uma das regras basilares do evento – que mais não pretende ser de que uma forma de reconhecimento público ao mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região».
Esta Gala tem como objetivo reconhecer e premiar o mérito de clubes, dirigentes, treinadores, árbitros e atletas que mais se destacaram na prática das suas modalidades, na região do Minho, nos distritos de Braga e Viana do Castelo, num total de 24 municípios e 1 093 287 habitantes.
Na cerimónia está prevista a presença de cerca de meio milhar de convidados da região e do país, num evento onde serão atribuídos cerca de três dezenas de troféus nas diferentes áreas passíveis de prémio, entre elas, Grande Prémio do Júri – Individual e Coletivo, Consagração, Revelação, entre outros.
O júri desta iniciativa – Cidade Hoje faz parte desde a primeira edição -, é responsável, através de votação em três fases distintas, pelas nomeações e escolha dos premiados, após ter aprovado o regulamento por onde se rege este evento. Integram-no mais de uma centena de membros, entre jornalistas desportivos (imprensa, rádio, televisão e digitais, que abrangem os diferentes municípios da região Minho e de âmbito nacional) e entidades ligadas ao desporto (federações, associações de clubes e desporto escolar).
Recorde-se que este projeto, pelo seu valor e mérito, tem colhido, ao longo dos anos, a colaboração de diversos organismos e entidades, entre os quais, a Secretaria de Estado do Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal (Entidade Regional), os 24 Municípios da região e inúmeras Associações de Clubes e Federações Desportivas.
A Associação “A Nossa Terra” conta para a produção do evento, com a Direnor Lda., que assumirá a produção da revista oficial, entre outras tarefas necessárias ao bom cumprimento dos objetivos propostos.

 

Famalicão: 365 Running Project destaca-se na S. Silvestre de Castelões e no Trail das Andorinhas

Atletas da equipa 365 Running Project participaram na São Silvestre de Castelões e no Trail das Andorinhas, na Póvoa de Lanhoso, realizadas no sábado e no domingo passados. Em Castelões, ao final da tarde do passado sábado, nos exigentes 10 km da competição, Marko Santos e Sérgio Peixoto dominaram e conquistaram os dois primeiros lugares da classificação geral e vencendo igualmente os respetivos escalões, em apenas 00:31:23 e 00:32:29, respetivamente.

No domingo, no Trail das Andorinhas, disputado na Póvoa de Lanhoso, seis atletas somaram um total de sete pódios. Integrado no Circuito Regional, o Trail Sprint, com a distância de 16 kms, voltou a demonstrar a competitividade da equipa, que conquistou o segundo lugar coletivo.

Marko Santos foi quarto da geral e venceu o escalão M35; Erick Araújo foi sexto e segundo do escalão sénior; Renato Oliveira foi décimo primeiro da geral e terceiro do escalão M40; e Pedro Silva foi décimo terceiro da geral e terceiro em seniores.

No Trail Longo, de 28 kms de trilhos, André Castro foi terceiro do escalão M50 e 39ª da geral; Angélica Rocha terminou a distância no quinto lugar e venceu no escalão F40.

Famalicão: Jing-She conquista cinco pódios em Madrid

A equipa da Jing-She conquistou, no Open de Madrid, duas medalhas de ouro, outras tantas de prata e uma de bronze, pelos atletas Tiago Mesquita, Tomás Marques e Tomás Nunes.

No passado sábado, em juvenis, 12-14 anos, Tiago Mesquita (13 anos) conquistou o primeiro lugar em Changquan (punhos longos) com 8.00, em 8 competidores. Nos mistos, também venceu em Armas Longas modernas, com 7.65, em 5 competidores.

Tomás Nunes (16 anos), em cadetes 15-17 anos, foi segundo em Armas Longas modernas mistos (norte e sul da China), com 8.50, numa prova com 7 competidores; e foi terceiro em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com 8.54 no total de 11 atletas em prova.

Em seniores, Tomás Marques (19 anos), foi segundo na prova de Armas Curtas modernas (norte e sul da China) com a nota de 9.35, com a participação de 7 atletas. Em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com uma prova sem erros nos elementos de dificuldade, foi quarto com a nota de 9.28 – vetor que teve a participação de 17 atletas.

O 10º torneio open internacional de Wushu decorreu em Madrid, Espanha. A prova teve a participação de mais de 300 atletas da Suíça, Polónia, França, Letónia, Espanha e Portugal.

Famalicão: Treinador Hugo Oliveira foi exemplo e deu sangue

Na véspera, o treinador do FC Famalicão lançou o repto à dádiva de sangue e, no dia, esta segunda-feira, deu o exemplo.

Hugo Oliveira foi um dos elementos da estrutura do plantel do FC Famalicão que durante esta manhã, na Academia, deu sangue no âmbito de mais uma ação da Associação de Dadores de Sangue, em colaboração com o clube. A colheita foi feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. De um total de 64 inscrições, foram recolhidas 57 dádivas. Destes dadores, 15 fizeram-no pela primeira vez, é o maior número desde 2022.

Esta ação solidária foi a que mais dádivas recolheu desde aquele ano. Nessa altura, houve 35 dádivas, no ano seguinte subiu para 50 e, em 2024, baixou para 47.

Famalicão: Pedro Alves garante título regional Norte de navegadores

O cancelamento do Rali de Murça confirmou o título de campeão regional Norte 2025 do navegador famalicense Pedro Alves. Depois de Tiago Silva ter assegurado matematicamente, na prova anterior, o título de piloto, a dupla tinha como objetivo em Murça garantir o título conjunto, o que acabou por concretizar-se de forma antecipada.

A Tiajo Motorsport fechou uma época marcada por desafios competitivos e momentos de celebração, com destaque para a vitória caseira no Rali de Famalicão, culminando nos títulos de piloto e navegador. A equipa deixa um agradecimento a todos os envolvidos nesta conquista, desde patrocinadores, ao apoio técnico da Racing4You, bem como à família e amigos que estiveram sempre presentes.

Famalicão: A família do Riba d´Ave reúne-se na noite de 18 de dezembro para a festa de Natal

A festa de Natal do Riba d´Ave Hóquei Clube realiza-se na noite de 18 de dezembro, a partir das 21 horas, no salão paroquial da freguesia.

O momento, para além do convívio, servirá de apresentação oficial dos atletas e treinadores da formação, com muitas atrações, surpresas e prémios para os vencedores das rifas. O objetivo do encontro é, segundo o clube, «reforçar os laços que nos unem e celebrar a amizade que faz do nosso clube uma verdadeira família».

Quem adquirir rifas fica habilitado a uma camisola autografada pelos jogadores da equipa principal, um stick hóquei em patins e um cachecol e garrafa de água.

Famalicão: Em pares, em grupo e a solo, Gindança termina época com vários títulos

Fechada a época competitiva 2025, a Academia Gindança faz um balanço muito positivo. Das participações em várias competições, realce para o título do Circuito Nacional alcançado pelo par Leonardo Pereira e Lara Costa, em Standard e Latinas no escalão de Juvenis 2 Iniciados; e a vitória na Taça de Portugal, em Adultos Intermédios Standard, por Pedro Castro e Júlia Bakhovska. No Circuito Nacional de Solos, Eleonora Savanovich foi a primeira em Juniores 2 Intermédios Standard e Latinas, assim como Varvara Kozina em Juniores 1 Iniciados Standard.

Pedro e Yuliia, entre outros resultados de relevo, também foram terceiros no Circuito Nacional, Adultos Intermédios Standard.

Tomás Gomes e Lara Grigorean sagraram-se vice-campeões da Taça de Portugal, em, Juventude Open Latinas, e conquistaram o último lugar do pódio no Circuito Nacional, em Juventude Open Latinas. O par Lev Sviatokha e Valeriia Bazalkina também foi terceiro no Circuito Nacional, em Juvenis I Standard; igual lugar foi conquistado por Illia Dehtiarov e Anna Rudnytska, em Juniores 1 Iniciados Standard. Ainda em pares, realce para o segundo lugar em Juvenis 1 Standard de Hryhorii Dehtiarov e Kateryna Kashtanova

A solo, Varvara Kozina venceu o Circuito Nacional Juniores 1 Iniciados Standard e foi segunda em Juniores 1 Iniciados Latinas, onde Alice Almeida Festas foi terceira.

Em grupos, as Dream Girls by Gindança foram terceiras no Circuito Nacional júnior, enquanto que em seniores o título ficou com as Ballroom Ladies.