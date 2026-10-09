Esta sexta-feira, 9 de outubro, o Conselho Intermunicipal da CIM do Ave aprovou, por unanimidade, uma proposta de compromisso onde expressa o apoio político dos municípios ao processo que visa a construção da futura Área Metropolitana do Minho.

O compromisso prevê «a união de esforços e o desenvolvimento dos diálogos institucionais necessários à convergência estratégica, que permita aportar novas ferramentas e novas oportunidades de valorização de toda a região».

A deliberação que saiu da reunião expressa, também, «a vontade de trabalhar em conjunto, ultrapassando fronteiras administrativas, para que o Minho tenha uma voz única, forte e representativa junto dos centros de decisão nacionais e europeus».

Para fundamentar a proposta, o Conselho Intermunicipal destaca a relevância económica e exportadora do Minho e acredita que uma escala de cooperação mais ampla contribuirá para a modernização dos territórios e para a melhoria da qualidade de vida das populações.

Esta posição é assumida pelos oito municípios que integram a CIM do Ave: Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

A Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios acima mencionados.