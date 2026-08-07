O rock português chega esta sexta-feira, 7 de agosto, ao Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, com o concerto de Sean Riley & The Slowriders.

A banda sobe ao palco junto ao lago do parque da cidade, pelas 19 horas, para uma atuação integrada no Devesa Sunset, com entrada livre.

Criados em 2006, Sean Riley & The Slowriders construíram um percurso sólido na música nacional, marcado por uma sonoridade que cruza rock, folk e influências americanas.

O ciclo de concertos ao pôr do sol prossegue assim com mais uma noite de música ao ar livre, num cenário de contacto com a natureza.