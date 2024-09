N206: Acidente nas ‘curvas da Somelos’ condiciona trânsito na estrada Famalicão – Guimarães

Faleceu a menina de 5 anos que, no passado dia 29 de agosto, foi salva pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, depois de se ter engasgado com comida, em casa, nas proximidades do quartel, avança o Jornal do Ave.

A criança, ter-se-á mantido hospitalizada até ontem, dia em que acabou por faleceu na sequência das complicações de saúde geradas pelo episódio que viveu no final do mês de agosto.