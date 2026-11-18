Para celebrar o Dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, o CCM – Centro de Cultura Musical e a ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave promovem, na próxima segunda-feira, 23 de novembro, um concerto comemorativo.

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O evento terá lugar no Auditória 1 Padre António Vieira, nas Caldas da Saúde, a partir das 17h30. A entrada é livre até à lotação da sala.

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Neste concerto apresentar-se-ão os professores do CCM e da ARTAVE interpretando obras de Eric Ewazen (Trio de Metais CCM); de Xavier Ribeiro (Trio Exálos); de Max Bruch (Trio de Viola d’ Arco, Clarinete e Piano); de Camille Saint-Säens (Trio de Flauta, Canto e Piano); de Paul Juon (Alisis Ensemble); de Francis Poulenc (Piano a 4 mãos) e de Victor Ewald e Jerry Herman (Quinteto de Metais ARTAVE).