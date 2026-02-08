Na próx. sexta-feira: Crianças dão arranque ao Carnaval de Famalicão, o mais espontâneo do país

São os mais novos que voltam a abrir as celebrações do Carnaval de Famalicão, considerado por muitos o Carnaval mais espontâneo de Portugal. O tradicional Desfile de Carnaval Infantil sai à rua na sexta-feira, dia 13, às 14h30, na Rua Adriano Pinto Basto, reunindo escolas e instituições do concelho num momento de cor e animação. Em caso de mau tempo, o desfile realiza-se no Pavilhão Municipal.

As festividades continuam na segunda-feira à tarde com o Carnaval Sénior e, à noite, a cidade enche-se de música e animação em vários palcos, incluindo o desfile e concurso de mascarados. O programa encerra na terça-feira com a tradicional Queima do Galheiro, em Fradelos, mantendo viva uma das tradições carnavalescas do concelho.