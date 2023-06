Nacional Famalicão / Póvoa: Acidente com ambulância em urgência deixa socorristas da Cruz Vermelha feridos

Bárbara Tinoco, Ivandro e o grupo Jovem Dionísio são os cabeças de cartaz para o Festival da Juventude que acontece nos dias 20, 21 e 22 de julho, no Mercado/Feira da Trofa, com entrada grátis.

No primeiro dia do BeLive Trofa 2023, às 22h30, atua o Grupo Jovem Dionísio, uma banda de indie. Em Portugal, “Acorda Pedrinho” foi a música que catapultou a banda para o sucesso. Rudy 21, jovem rapper, sobe ao palco pelas 21h30. A terminar o primeiro dia, Los Bravos são os DJ’s responsáveis. Residentes da discoteca Pedra do Couto, Dj`s Tony Bianchi e Tonny.

A noite de sexta-feira, 21 de julho, arranca com a banda “The Cover Van”, pelas 22h30. A animação pela noite dentro será da responsabilidade do DJ Fifty.

Bárbara Tinoco entra no sábado, às 23 horas. A compositora recebeu em 2021 o globo de ouro de melhor intérprete. Mas é Vânia Dilac que abre a noite de sábado, às 22h30. A edição deste ano do Belive Trofa 2023 acaba com a atuação, às 00h30, do DJ Pete Tha Zouk, um dos melhores DJ´s nacionais.

Tal como em edições anteriores, o BeLive contará com zona de bares e espaço de alimentação.