Um trabalhador de uma empresa de recolha de resíduos sofreu, esta quarta-feira, um ferimento grave durante o serviço, em Arnoso Santa Maria, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu quando o funcionário manuseava um saco de lixo doméstico que continha, no interior, uma garrafa de vidro partida. O vidro provocou um corte profundo, obrigando à hospitalização do trabalhador.

O caso serve de alerta para a importância de uma correta separação dos resíduos. Nunca devem ser colocados vidros, sobretudo partidos, dentro dos sacos do lixo doméstico, uma vez que podem provocar ferimentos graves nos trabalhadores que efetuam a recolha ou, posteriormente, fazem o tratamento dos resíduos.

O vidro deve ser depositado nos locais próprios para o efeito, nomeadamente nos ecopontos.