“Não consigo entender”: Treinador do Famalicão contesta jogo às 15h30

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, criticou de forma aberta o horário do jogo frente ao Tondela, marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. A partida da 2.ª jornada da I Liga foi deslocada devido às más condições do relvado do Tondela, mas o técnico considera que o novo horário não salvaguarda a saúde de adeptos e jogadores.

“Não consigo entender que se jogue às três e meia da tarde, com o país a enfrentar flagelos como incêndios e calor extremo”, afirmou Hugo Oliveira, em conferência de imprensa. “A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam evitar estar ao ar livre até às 17:00. O futebol é para os adeptos e temos de os proteger, tal como à integridade física dos jogadores.”

O treinador sublinhou que a preocupação vai além da sua equipa, apontando que a integridade física de todos os intervenientes deve estar acima de questões logísticas ou televisivas.

O Tondela-Famalicão vai colocar frente a frente o atual líder do campeonato e a equipa que ocupa o 16.º lugar. Apesar do momento positivo do Famalicão, Hugo Oliveira garante que o foco está em manter “profissionalismo, competência e ligação às ideias e princípios de jogo” e não em euforias.