Não se esqueça: A hora muda este fim de semana

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizou uma operação que terminou com a apreensão de cerca de 4.300 litros de óleo de bagaço de azeitona, comercializado ilegalmente como azeite virgem extra.

Este óleo foi rotulado de forma fraudulenta e estava a ser vendido no mercado nacional. Além disso, mais de 1.300 litros de azeite foram confiscados em feiras locais.

A escassez e o aumento de preço do azeite têm aumentado o risco de práticas fraudulentas, levando a ASAE a reforçar a vigilância do setor para garantir a autenticidade dos produtos disponíveis no mercado.