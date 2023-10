O Honda Day vai acontecer na M. & Costas Power com vantagens e ofertas exclusivas

No dia 28 de outubro a M. & Costas Power, concessionário e reparador autorizado Honda nas cidades de Braga e Guimarães, volta a “abrir as portas” para receber todos os clientes Honda em mais uma edição do Honda Day. Neste que é um dia de festa muito especial, tão especial como a relação que une um cliente à Honda, a marca mostra que está, como sempre, ligada aos seus clientes.

Neste evento, terá a oportunidade de conhecer as novidades mais recentes da Honda e os serviços que esta disponibiliza. Para além disso terá à sua disposição a realização de check-ups e lavagens exteriores gratuitas, assim como um conjunto de ofertas e descontos em vários serviços. Será ainda possível realizar Test Drives aos vários modelos da marca.

Esta é também a oportunidade ideal para os amantes da marca japonesa partilharem as suas histórias e experiências de condução com outros entusiastas que partilham a mesma paixão pela Honda.

De forma a assegurar a participação deverá efetuar aqui a sua marcação e selecionar o concessionário M. & Costas Power, assim como a sua localização preferida.

Será mais especial do que imagina. A M . & Costas Power espera por si.