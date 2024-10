Não se esqueça: Esta madrugada muda a hora

Os famalicenses já depositaram 13 toneladas de cápsulas de café usadas nos capsulões espalhados pelo concelho. Uma estratégia do município para recolher e valorizar este tipo de resíduos, desde o final de 2023.

Depois da instalação dos primeiros 20 capsulões, a autarquia instalou este mês, mais 30 equipamentos para a deposição de cápsulas de café usadas nas freguesias, contabilizando um total de 50 capsulões distribuídos por todo o concelho.

O plástico e alumínio das cápsulas vão ser reciclados e as barras e filtros de café vão para compostagem.

Os famalicenses que queiram reciclar estes materiais devem inserir as cápsulas de café usadas num saco de plástico fechado, dirigir-se a um dos capsulões disponíveis em todo concelho e depositá-lo dentro do equipamento. A localização dos capsulões pode ser consultada no site do município, em www.famalicao.pt/recolha-de-capsulas-de-cafe

Recorde-se que a implementação deste projeto surgiu do protocolo celebrado, entre o município de Vila Nova de Famalicão, a AICC – Associação Industrial e Comercial do Café, e as empresas Nestlé, Delta Cafés, Massimo Zanetti, Newcoffee, JVM, José Maria Vieira e UCC Coffee, – comercializadoras de café em cápsula para consumo doméstico em Portugal.