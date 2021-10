Natação: Início de época prometedor para o GDN

Na primeira prova da época desportiva 2021/2022, que decorreu no passado fim de semana, nas piscinas municipais de Paços de Ferreira, o Grupo Desportivo de Natação conseguiu um alargado número de bons resultados. Esta prova de preparação de juvenis, juniores e seniores contou com cerca de 300 nadadores da região norte, num total de 25 clubes, com o GDN a marcar presença com 30 atletas e 2 treinadores.

O responsável técnico Pedro Faia confere que «os atletas estiveram em excelente nível» e com a determinação e compromisso que os caracterizam «conseguiram inúmeros recordes pessoais, mínimos de participação para os campeonatos zonais e nacionais». O desempenho foi, assim, «uma avaliação bastante positiva. Já estamos ansiosos pelas próximas competições, nomeadamente o campeonato regional. O caminho faz-se caminhando e creio que o estamos a fazer de forma sustentada. Parabéns a todos os nadadores que elevam diariamente o nome de Famalicão».