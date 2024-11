Natal de Famalicão: Carrossel e comboio de Natal gratuitos para as escolas

O município aprovou, na última reunião de Câmara, um pacote de ajuda financeira a associações e coletividades para custear a manutenção de campos de futebol de 5, 7 e 11, em relva sintética e natural, relativamente à época desportiva 23/24.

Foram contempladas as seguintes associações: Associação Desportiva Ninense, no valor de 4.088 euros; Grupo Desportivo de Fradelos, no montante de 2.020 euros; Futebol Clube de Famalicão, com 3.150 euros; União Desportiva de Calendário, com uma verba de 3.004 euros; Associação Desportiva de Gondifelos, 14.104 euros; Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa, com 3.690 euros; Operário Futebol Clube, no valor de 1.708 euros; Desportivo de São Cosme, no montante de 1.304 euros; Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Cabeçudos – Cajada, com apoio 824 euros; Associação Desportiva Juventude de Mouquim no montante de 2.850 euros; Ruivanense Atlético Clube, com ajuda de 1.708 euros; Barrimau Futebol Clube, com um montante de 824 euros. Estes valores traduzem uma soma de 39 274 euros.

Foto Arquivo