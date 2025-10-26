Natal de Famalicão: Roda gigante muda para o antigo campo da feira que vai ter área de diversões para crianças

A Praça Mouzinho de Albuquerque, em Famalicão, vai acolher este ano a tradicional roda gigante, com uma altura entre os 25 e os 30 metros, que anteriormente estava localizada em frente à Fundação Cupertino de Miranda. Neste novo local, vai nascer um Mercadinho de Natal Infantil, com uma área de diversões para as crianças.

De acordo com a informação disponível online, entre as atrações estão uma mini roda, um mini carrossel parisiense, um mini comboio, uma rampa/escorrega e uma tenda com uma experiência de realidade virtual.

A pista de gelo, também confirmada para o natal de Famalicão, vai-se manter na Praça D.Maria II, em tenda fechada.

Os divertimentos deverão entrar em funcionamento a 22 de novembro, altura em que deve arrancar a campanha de Natal em Famalicão que começa com o ligar da iluminação, ao final da tarde.