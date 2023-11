Natal em Famalicão com roda gigante de 30 metros

O SC Cabeçudense/FC Famalicão joga, na tarde de domingo, a partida em atraso da terceira jornada da 2.ª divisão de futsal. O jogo com CD Póvoa (11.º, 3 pontos), está marcado para as 17h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras. O adversário tem apresentado muitas fragilidades que, no entanto, não fazem prova do valor do plantel, pelo que o treinador do Famalicão não embarca «em vitórias antecipadas. Posso garantir que será um jogo extremamente difícil, visto que o Póvoa pretende limpar a imagem negativa do último jogo com o Rio Ave». Ricardo Costa relembra que o adversário assumiu o objetivo da subida de divisão no início da época e «tem bons jogadores. Contudo a época tem sido ingrata para eles».

Em caso de vitória o conjunto famalicense assume o primeiro lugar. «Não queremos desperdiçar essa oportunidade, mas isso não nos cria nem mais nem menos ansiedade, é apenas mais um jogo que queremos ganhar para terminar esta fase nos 4 primeiros lugares».

O Famalicão vem de uma derrota, a primeira. Aconteceu na jornada passada, em casa, com o Nun ´Álvares. «Sabíamos que não íamos ganhar sempre, mas ao contrário do que foi dito pelo treinador adversário o resultado é completamente injusto para a nossa equipa». O desaire, garante Ricardo Costa, «em nada alterou o estado de espírito deste grupo. Fizemos um bom jogo, mas a estrelinha da sorte, desta vez, não esteve connosco».