Natal em Famalicão: Conheça os horários da roda gigante

José Pina Ferreira eleito Presidente do Famalicão com quase 90% dos votos

José Pina Ferreira foi eleito presidente do Futebol Clube de Famalicão num ato eleitoral que contou com a participação de 137 sócios. O novo líder recebeu 125 votos a favor, com 10 votos em branco e 2 nulos.

Já tendo ocupado o cargo entre 2013 e 2015, José Pina Ferreira regressa ao Famalicão para um mandato de quatro anos. Numa declaração publicada no site oficial do clube, Pina Ferreira destacou a responsabilidade de honrar a história do Famalicão.

“O Futebol Clube de Famalicão é uma instituição a caminho do centenário. A responsabilidade que hoje assumimos é a de honrar todos os que construíram essa história. Sabemos que o desafio é grande, mas foi com essa consciência que todos os que hoje nos apresentamos a eleições assumimos este compromisso de, de hoje em diante, escrever mais uma página que honre a história do clube, fazê-lo crescer e afirmar o Futebol Clube de Famalicão como o emblema deste concelho”

O empresário Pedro Mesquita assume a vice presidência do clube.