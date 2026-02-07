Natal em Famalicão: Levantados mais de 36 Milhões dos multibancos do concelho

Os levantamentos efetuados nas caixas Multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de dezembro de 2025 totalizaram 36.536.350 euros, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do valor global registado no período natalício, 35.472.590 euros foram levantados com cartões nacionais, enquanto os cartões estrangeiros representaram 1.063.760 euros, demonstrando que a grande maioria das operações continua a ser realizada por utilizadores nacionais, embora se mantenha a presença de visitantes e emigrantes nesta época festiva.

Em comparação com anos anteriores, verifica-se uma descida dos montantes levantados, interrompendo a tendência de valores elevados observada após o período pandémico.

Os dados do INE mostram a seguinte evolução nos levantamentos durante o mês de dezembro em Famalicão:

2020 — 35.117.760 €

2021 — 37.964.800 €

2022 — 38.853.930 €

2023 — 38.775.650 €

2024 — 38.970.310 €

2025 — 36.536.350 €

Depois de três anos consecutivos acima dos 38 milhões de euros, dezembro de 2025 regista uma redução de cerca de 2,4 milhões de euros face a 2024, aproximando-se novamente dos valores observados em 2021.