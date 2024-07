Natal já está a chegar a Vigo: Começaram os trabalhos de montagem

Nos primeiros seis meses do ano, a Mercadona doou o equivalente a mais de 10 760 carrinhos de compras, tendo colaboração com 50 cantina sociais, 11 bancos alimentares e outras entidades sociais em Portugal.

Com presença em onze distritos do país, a Mercadona apoia outras iniciativas como campanhas da Cruz Vermelha Portuguesa, do Banco Solidário Animal e do Banco Alimentar Contra a Fome. A colaboração nesta campanha é desenvolvida através de uma doação monetária no valor de 1€ na caixa de pagamento.

A Mercadona, dentro do seu compromisso de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe, integra o seu Plano de Responsabilidade Social no dia a dia da sua atividade, através da colaboração direta com numerosas entidades sociais de diferentes tipos dedicadas à assistência a grupos vulneráveis e a pessoas com necessidades específicas, com o objetivo de contribuir para melhorar a sua situação e as possibilidades que lhes são oferecidas.

Uma política de ação social sustentável integrada na estratégia de Responsabilidade Social da Mercadona

A Mercadona mantém um compromisso constante nos locais onde está presente e promove, ano após ano, iniciativas ambientais, sociais e de governança responsáveis ​​que impactem positivamente a sua atividade. Neste sentido, a empresa integra desde o ano de 2011 o Pacto Mundial das Nações Unidas, iniciativa mediante a qual a Organização das Nações Unidas promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Plano de Ação Social também se insere nesta linha, para além de outras iniciativas como o Projeto Trencadís, através do qual colabora na contratação de pessoas com incapacidade intelectual e que são responsáveis pela elaboração dos murais decorativos localizados na secção da peixaria das lojas.

Outra linha estratégica do Plano de Responsabilidade Social da Mercadona é a sustentabilidade ambiental. Para isso, a empresa dispõe de um Sistema de Gestão Ambiental próprio centrado em 3 eixos principais: produção sustentável, economia circular e descarbonização. Estes 3 eixos incluem linhas de ação específicas, como a otimização logística, a eficiência energética, o bem-estar animal e a prevenção, gestão e valorização de resíduos. Assim, destaca-se que a Mercadona, em conjunto com os seus fornecedores, trabalha no Projeto de Distribuição Urbana Sustentável e na melhoria da qualidade do ar nas cidades através de camiões e carrinhas movidos por tecnologias mais limpas e eficientes.

A pensar na mobilidade sustentável do cliente, a empresa já dispõe de cerca de 100 lugares de estacionamento com pontos de carregamento para veículos elétricos situados nos parques de estacionamento das lojas em Portugal. A Mercadona começou a instalar estes lugares de carregamento em 2017, com a implementação do Modelo de Loja Eficiente e prevê continuar a aumentar estes números nos próximos anos. Da mesma forma, continuará a instalar painéis solares nas suas lojas como exemplo do seu compromisso com o investimento em energias renováveis.