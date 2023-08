Nathan regressa ao futebol português e assina pelo F.C.Famalicão

Tom Lacoux é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O médio francês, de 21 anos, rubricou um contrato válido até ao final da presente época.

Tom Lacoux vai iniciar a primeira experiência fora do país natal, no qual se notabilizou ao serviço do FC Girondins de Bordéus. O médio cumpriu a estreia pela equipa principal na Ligue 1 com apenas 18 anos, iniciando, desde então, um trajeto muito interessante no futebol francês.

O atleta atuou em muitos jogos da primeira equipa no principal campeonato gaulês. Já na última época assumiu protagonismo na boa campanha realizada pelo clube de Bordéus, tendo inclusivamente envergado a braçadeira de capitão apesar de ainda ser bastante jovem.