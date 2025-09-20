Região

Navio russo usado para transporte de armas e mísseis apanhado ao largo da Póvoa de Varzim

Um cargueiro russo foi intercetado no final de agosto perto da Póvoa de Varzim.

O navio, já conhecido por transportar armas e mísseis, navegava sem indicar destino, carga ou número de tripulantes. A tripulação alegou uma avaria.

A Marinha portuguesa confirma que o cargueiro esteve a poucos quilómetros de entrar em águas territoriais. Por estar proibido de atracar na Europa, foi rebocado para a Argélia.

O navio, com quase 30 anos, já mudou várias vezes de nome e bandeira, prática comum em atividades ilegais.

Deixe um comentário

Famalicão: Rebentamento de conduta deixa centro de Ribeirão sem água

A zona central de Ribeirão, em Famalicão, encontra-se sem água.

Na origem da situação está o rebentamento de uma conduta principal, na Avenida Rio Veirão, informa a junta de freguesia.

No local já se encontram as equipas a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que o serviço esteja reposto até às 17h00 desta quarta-feira.

Apelo: Homem de 44 anos desaparecido em Barcelos

Um homem de 44 anos, residente em Vila Frescainha São Martinho, Barcelos, encontra-se desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. Trata-se de António Fernando Fernandes Pereira, que tem cerca de 1,80 metros de altura, olhos azuis e cabelo castanho.

No momento em que foi visto pela última vez, usava calças de ganga, blusão azul-escuro, sapatilhas e transportava uma mochila.

A família alerta que António necessita de medicação diária e pede a quem tenha informações que contacte os números 964 770 721 ou 968 568 519, ou ainda a polícia.

Caminhada Solidária para ajudar a Leonor, dia 28 de setembro, em Barcelos

A Leonor é uma menina com 100% de incapacidade que enfrenta desafios diários que exigem cuidados e tratamentos contínuos. Face aos custos inerentes, está a ser organizada a 3ª Caminhada Solidária “Um sorriso para a Leonor”, onde todos os fundos angariados revertem para ajudar a menina a ter acesso às terapias de que necessita.

A iniciativa está agendada para o dia 28 de setembro, às 09h30 e o ponto de partida e chegada é na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Monte de Fralães, em Barcelos.

A inscrição tem um custo de 8 euros e pode ser feita aqui.

Para qualquer dúvida ou informação contacte o 967 804 651.

Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.

A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.

A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).

Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.

António Capelo reage a polémica e fala em “cabala” que envolve ex-aluna de Famalicão

A polémica em torno da ACE – Escola de Artes, sediada no Porto mas com polo em Vila Nova de Famalicão, continua a crescer. Depois da demissão em bloco da direção da escola, na sequência de vários testemunhos de alegados abusos por parte de professores, o ator António Capelo veio a público defender-se.

O professor, que lecionou na ACE até 2022, rejeita categoricamente todas as acusações e garante estar a ser alvo de uma “cabala”. Em declarações à Lusa, Capelo revelou já ter apresentado uma queixa-crime contra uma página anónima no Instagram, que diz ser gerida por uma ex-aluna do polo de Famalicão.

“Rejeito categoricamente qualquer ato impróprio com alunos. Isto é medonho. Nunca me senti tão injustiçado”, afirmou o ator de 69 anos, atualmente a trabalhar numa telenovela da TVI.

Entretanto, a direção da ACE justificou a sua saída com a necessidade de “serenidade e estabilidade”, garantindo que a escola, incluindo o polo de Famalicão, mantém a sua missão educativa.

Lista A, candidata à AF Braga, denuncia interferências políticas nas eleições

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a lista A, liderada por Miguel Azevedo, expressa «profunda preocupação e repúdio» pelas interferências políticas que diz existirem para interferirem no processo eleitoral da Associação de Futebol de Braga que vai a votos esta sexta-feira.

«Este plano», assim descrito, terá sido desenhado pelo candidato Pedro Sousa, da lista B, também deputado na Assembleia da República, presidente da Concelhia do PS de Braga e candidato a vereador na Câmara Municipal da mesma cidade. Um plano que, segundo a Lista A, teve o apoio de outros políticos, «alguns diretamente envolvidos no chamado “processo Tutti Frutti”. Esta atuação é particularmente grave, porque associa práticas de condicionamento político a figuras que já estão a ser alvo de processos por alegadas redes de influência».

Miguel Azevedo revela que nos últimos dias, presidentes de câmara, vereadores, chefes de gabinetes e assessores têm tentado condicionar os clubes «recorrendo ao pagamento de jantares, promessas de apoios e benefícios futuros como moeda de troca para influenciar votos». Uma prática que reputa de «inaceitável», porque «fere gravemente os princípios da autonomia associativa e constitui um ataque direto à liberdade de decisão dos nossos clubes». Ao mesmo tempo, fala do regresso a um passado «em que os decisores políticos controlavam as instituições desportivas, minando a sua independência e instrumentalizando-as para fins alheios ao desporto. Este retrocesso é incompatível com os valores de transparência, meritocracia e democracia que devem nortear o futebol distrital» e configura «um atentado à autonomia da Associação e à vontade soberana dos seus filiados».

A Lista A não quer que o futuro da AF Braga «seja decidido em gabinetes políticos ou por interesses alheios ao mérito desportivo e à vontade dos clubes. O futebol distrital merece eleições livres, justas e transparentes», apela.