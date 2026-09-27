Nelson Ferreira, dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, foi este ano o bombeiro do concelho de Vila Nova de Famalicão a concluir mais depressa a exigente prova “Escadórios da Humanidade”, no Bom Jesus, em Braga.

A competição, que decorreu este sábado, testa a resistência e a capacidade física dos bombeiros, que enfrentam os 566 degraus dos Escadórios do Bom Jesus com todo o equipamento de proteção e vários quilos de material às costas.

Nelson Ferreira cumpriu o percurso em 7 minutos e 44 segundos e alcançou o 69.º lugar da classificação geral. No escalão Sub-25 Masculino, terminou na 10.ª posição.

A prova voltou a reunir bombeiros de várias corporações, num desafio que exige força, resistência e grande capacidade física para superar uma das subidas mais exigentes do calendário.