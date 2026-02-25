Nestes supermercados há funcionários a receber 7 mil euros em extras

Os colaboradores da Mercadona em Portugal receberam esta quarta-feira 25 milhões de euros em prémios anuais. O montante atribuído pode atingir o equivalente a três salários mensais, consoante o tempo de serviço na empresa.

De acordo com a retalhista espanhola, os prémios incluem um salário para trabalhadores com menos de quatro anos de antiguidade e dois salários para quem já ultrapassou esse período. A estes valores junta-se ainda uma gratificação extraordinária correspondente a mais um salário, mediante o cumprimento de objetivos.

Na prática, um funcionário com quatro anos de casa recebeu cerca de 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros dizem respeito aos prémios e à gratificação adicional.

Presente em Portugal desde 2019, a Mercadona anunciou também uma atualização salarial para acompanhar a inflação: 2,2% no mercado português e 2,9% em Espanha. Recorde-se que, em dezembro, a empresa já tinha anunciado o aumento de uma semana no período de férias.

No conjunto de Portugal e Espanha, foram distribuídos 780 milhões de euros em prémios pelos 112 mil trabalhadores. Segundo a empresa, estas medidas representam um investimento global superior a mil milhões de euros.