Nestlé aumentou todos os trabalhadores em 1.000 euros

Previsões do tempo: Chuva até dia 21, só com um intervalo na quarta-feira

A chuva está para ficar, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Assim, estão previstos aguaceiros até pelo menos ao dia 21, sendo que as condições climatéricas devem melhorar na quarta-feira e, pelo menos nesse dia, não deverá chover.

As temperaturas máximas vão rondar os 15 a 19 graus.