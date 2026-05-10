Ninguém faltou à Ana Moura em Famalicão: A chuva apareceu e o público também

A cantora Ana Moura atuou este sábado à noite, em Vila Nova de Famalicão, naquele que foi um dos momentos mais aguardados da edição deste ano da Festa da Flor.

Apesar do mau tempo, a Praça D. Maria II ficou repleta de famalicenses e visitantes que quiseram assistir ao concerto da artista portuguesa. Ao longo da noite, Ana Moura interpretou vários dos seus temas mais conhecidos, num espetáculo marcado pela forte ligação ao público.

Entretanto, a organização anunciou o adiamento daquele que é considerado o ponto alto da Festa da Flor, o Desfile / Batalha das Flores. Devido à previsão de condições meteorológicas adversas, o evento foi reagendado para o próximo domingo, dia 17.