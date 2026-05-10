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Ninguém faltou à Ana Moura em Famalicão: A chuva apareceu e o público também

A cantora Ana Moura atuou este sábado à noite, em Vila Nova de Famalicão, naquele que foi um dos momentos mais aguardados da edição deste ano da Festa da Flor.

Apesar do mau tempo, a Praça D. Maria II ficou repleta de famalicenses e visitantes que quiseram assistir ao concerto da artista portuguesa. Ao longo da noite, Ana Moura interpretou vários dos seus temas mais conhecidos, num espetáculo marcado pela forte ligação ao público.

Entretanto, a organização anunciou o adiamento daquele que é considerado o ponto alto da Festa da Flor, o Desfile / Batalha das Flores. Devido à previsão de condições meteorológicas adversas, o evento foi reagendado para o próximo domingo, dia 17.

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Continental aumenta lucros para 200 milhões no primeiro trimestre

A Continental, multinacional alemã com unidade de produção em Lousado, Famalicão, registou um lucro líquido de 200 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma subida de 196,5% face ao mesmo período de 2025.

Apesar da redução de 10,4% na faturação, para 4.396 milhões de euros, a empresa destaca a melhoria da rentabilidade nas áreas dos pneus e da ContiTech.

O diretor executivo da Continental, Christian Kötz, refere que o grupo arrancou o ano com resultados positivos, enquanto o responsável financeiro, Roland Welzbacher, garante que a empresa continua a acompanhar o impacto das matérias-primas nos custos de produção.

A Continental mantém ainda as previsões para 2026, esperando atingir vendas entre 17,3 e 18,9 mil milhões de euros. A unidade de Lousado continua a assumir um papel relevante na presença da marca em Portugal.

Fonte: Lusa

Dia da Europa assinalado com iluminação especial nos Paços do Concelho de Famalicão

Os Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão estão iluminados de azul na noite deste sábado, 9 de maio, numa iniciativa simbólica que assinala o Dia da Europa.

A iluminação especial utiliza a cor azul da bandeira europeia como forma de celebrar os valores da união, solidariedade e cooperação entre os países da Europa, evocando também a importância da construção europeia e da cidadania europeia.

O Dia da Europa é celebrado anualmente para recordar a histórica Declaração Schuman, apresentada em 1950, considerada um dos primeiros passos para a criação da atual União Europeia.

Famalicão: Equipa feminina termina época com goleada

Na tarde deste sábado, o FC Famalicão goleou, 5-1, o Gil Vicente. É com este resultado tão expressivo que termina a época desportiva.

O conjunto disputou a fase de apuramento de campeão nacional da segunda divisão, prova que terminou com 14 pontos.

Matilde Silva, Diana Meriva, por duas vezes, Catarina Pinto e Margarida Teixeira foram as autoras dos golos no último jogo do campeonato nacional da segunda divisão.

É o ponto final na presente época desportiva.

Famalicão: Tom van de Looi preparado para “um jogo intenso” (c/vídeo)

Na tarde deste sábado, o médio do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, formação que luta pela manutenção.

Tom van de Looi espera “um jogo intenso e temos de estar preparados para isso. São duas equipas que ainda lutam por objetivos, estamos no final do campeonato e há sempre mais emoção”.

Um dos jogadores-chave da equipa de Hugo Oliveira frisa que o Famalicão, que joga para chegar à Europa, “tem de fazer o seu jogo, o que temos feito muitas vezes, e estar preparado para a forma como Estrela vai jogar” num estádio que espera cheio.

Tom também falou da sucessão de 10 jogos sem perder e deu conta que o clube tem mais do que onze jogadores. “Todos jogam e são importantes”, enalteceu.

Confira as declarações do médio no vídeo

“Isto é falta de respeito” Junta de Esmeriz reage ao lixo nas ruas

A Junta de Freguesia de Esmeriz manifestou indignação perante os sucessivos casos de deposição irregular de lixo na freguesia, poucos dias depois de ter promovido uma campanha de sensibilização ambiental junto da população.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia denuncia o abandono de resíduos fora dos locais apropriados, incluindo monstros domésticos junto aos ecopontos e lixo espalhado no chão, referindo ainda que até os próprios folhetos distribuídos na campanha foram encontrados no meio dos resíduos.

A Junta considera que o problema “não é falta de informação, mas sim falta de respeito” pela freguesia, pelos habitantes e pelos trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana.

Perante a situação, a autarquia garante que irá reforçar a fiscalização e pede à população que denuncie comportamentos incorretos. “Quem não sabe viver em comunidade, vai ter de responder por isso”, pode ler-se na nota publicada.

Famalicão: Tomás Nunes é campeão europeu

O atleta famalicense da Jing-She, que se encontra ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas, conquistou a medalha de ouro no primeiro dia de provas do 20º Campeonato da Europa de Wushu, que está a decorrer em Lyon, em França.

Esta sexta-feira, Tomás Nunes, de 16 anos, alcançou o 1º lugar na prova de Nangun (Bastão do Sul da China) 15-17 anos, em competição com 6 atletas de países como a Itália, França, Ucrânia e Suécia.

Tomás, que alcança o seu primeiro título europeu, subiu ao pódio para celebrar um momento emocionante, particularmente quando ouviu o Hino Nacional.

O atleta já tinha o bronze Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia.

No Campeonato da Europa que está a decorrer em França, Tomás Nunes ainda compete nas provas Nanquan (Punhos do Sul da China) e Nandao (Sabre do Sul da China).