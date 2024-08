Nó de Acesso na A7: Deputado famalicense questiona Governo sobre atrasos

O deputado Jorge Paulo Oliveira continua a pressionar o Governo para a construção de um novo nó de acesso na A7, entre as freguesias de Fradelos e Balasar, uma obra há muito desejada pela população local, empresas e autarcas de Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Barcelos. Este projeto visa aliviar o trânsito na N206 e melhorar a mobilidade na região, sendo também crucial para o sucesso empresarial das freguesias envolvidas.

A importância deste novo nó é destacada pela necessidade de facilitar o acesso ao santuário da Beata Alexandrina, que atrai numerosos fiéis, reforçando a urgência da obra para o desenvolvimento da região. Jorge Paulo Oliveira, em interpelação escrita dirigida ao novo Governo, relembra que todas as partes interessadas estão de acordo quanto à localização do novo nó, e que as câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim se comprometeram a arcar com os custos das vias de acesso, eliminando assim encargos adicionais para os utilizadores.

No entanto, apesar de um estudo preliminar de viabilidade já ter sido realizado, e de reiteradas questões sobre o progresso da análise técnica e económico-financeira do projeto, o deputado lamenta a falta de avanços concretos por parte do Governo. Segundo Jorge Paulo Oliveira, o anterior titular da pasta das Infraestruturas havia mencionado uma análise em curso, mas desde então, o silêncio prevalece.

O deputado apelou ao novo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, para que informe se o Instituto da Mobilidade e dos Transportes concluiu a análise do estudo preliminar e quando se poderá esperar uma decisão definitiva sobre a criação deste novo nó na A7.